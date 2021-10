Si appropria di un fucile da caccia abbandonato | denunciato dalla Polizia

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nella giornata di ieri, i poliziotti della Volante della Questura sono intervenuti in una località della periferia aretina per sedare una lite in famiglia scaturita per problematiche di convivenza trovano un. Riportata la situazione alla calma, gli Agenti, trovandosi all’interno dell’abitazione, con occhio attento ispezionavano in modo discreto le varie stanze e notavano alcune