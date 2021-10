Pattinaggio artistico, Finlandia Trophy 2021: tanti big all’esordio ufficiale. C’è anche Matteo Rizzo (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Sarà un fine settimana alquanto concitato per tutti gli amanti del Pattinaggio di figura. Da giovedì 7 a domenica 10 ottobre andrà infatti in scena alla Metro Areena di Espoo il Finlandia Trophy 2021, quarto appuntamento del circuito di seconda fascia ISU Challenger Series 2021-2022, di straordinaria importanza in quanto segnerà l’esordio stagionale di tanti big della disciplina. Inutile girarci intorno. Perché la protagonista più attesa di tutte sarà, senza ombra di dubbio, la russa Kamila Valieva, all’esordio assoluto nella massima categoria dopo aver dominato in lungo e in largo in campo Junior. La nativa di Kazan cercherà di iniziare la sua annata sportiva nel verso giusto, tentando di confezionare due segmenti di alto livello, inserendo il triplo axel nello short, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Sarà un fine settimana alquanto concitato per tutti gli amanti deldi figura. Da giovedì 7 a domenica 10 ottobre andrà infatti in scena alla Metro Areena di Espoo il, quarto appuntamento del circuito di seconda fascia ISU Challenger Series-2022, di straordinaria importanza in quanto segnerà l’esordio stagionale dibig della disciplina. Inutile girarci intorno. Perché la protagonista più attesa di tutte sarà, senza ombra di dubbio, la russa Kamila Valieva,assoluto nella massima categoria dopo aver dominato in lungo e in largo in campo Junior. La nativa di Kazan cercherà di iniziare la sua annata sportiva nel verso giusto, tentando di confezionare due segmenti di alto livello, inserendo il triplo axel nello short, ...

