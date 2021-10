Mentre WhatsApp, Facebook e Instagram sono down è Telegram a esplodere (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Durante il blackout di WhatsApp, Facebook e Instagram del 4 ottobre 2021, Telegram ha fatto registrare oltre 70 milioni di nuovi utenti L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Durante il blackout didel 4 ottobre 2021,ha fatto registrare oltre 70 milioni di nuovi utenti L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

pirottola : RT @BlogAndTheCity1: Mentre #WhatsApp #instagramdown crashano #twitter sta così ?????? - lucaviscardi : RT @MrGadgetTech: Mentre Whatsapp era down, Telegram ha guadagnato 70 milioni di utenti: La giornata di lunedì, che passerà alla storia com… - MrGadgetTech : Mentre Whatsapp era down, Telegram ha guadagnato 70 milioni di utenti: La giornata di lunedì, che passerà alla stor… - candaliia : vabe ieri mentre whatsapp era in down sono entrata nella chat dei messaggi normali con mio padre e jdjsjsjsjs chiss… - ori11ori11 : Mentre whatsapp ,Facebook e inta erano down ,e stata scoperta una nuova civiltà qui su Twitter!! Bella scoperta -