Kjaer | “Rinnovo con il Milan? Ancora non c’è nulla ma non è un problema Aspetto la società”

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Simon, capitano della Danimarca e del, in conferenza stampa dal ritiro della propria nazionale ha parlato anche in merito al futuro, con il contratto che scade nel 2022 con i rossoneri. Queste le sue parole: “Se sono più vicino alcol? No, ma sono comunque estremamente felice di giocare in rossonero. Ho passato così tanti momenti nel calcio, che non mi concentro su questo. Mi sento bene, mi piace giocare e godermi la vita al. Il club conosce la mia opinione e la mia posizione a riguardo: quando vuole risolvere la questione, sa anche che mi può chiamare”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Simonha parlato delcon il Milan durante la conferenza stampa dal ritiro con la Danimarca. Le dichiarazioni Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Danimarca, Simonsi è ... Commenta per primo Milan, ti aspetto. Dal ritiro della Danimarca Simonha parlato del suo contratto in scadenza nel 2022. 'Se sono più vicino alcol Milan? No, ma sono comunque estremamente felice di giocare in rossonero. Ho passato così tanti momenti nel calcio, che non mi concentro su questo. Mi sento bene, mi piace giocare e godermi la vita al Milan. Il club conosce la mia posizione, può chiamarmi quando vuole'