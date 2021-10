Jamie Lee Curtis | “I filler stanno distruggendo generazioni I ‘ritocchini’ mi hanno reso dipendente dal Vicodin”

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Iintere”. A lanciare il monito è l’attriceLeeche in un’intervista al magazine Fast Company ha pnettamente posizione contro i “ritocchini” a cui sempre più spesso si fa ricorso, anche da parte di giovanissimi, per cercare di assomigliare ai finti e irreali modelli di bellezza proposti dai social. L’attrice 62enne ha ammesso di esserci incappata con conseguenze tutt’altro che trascurabili: “Ho provato la chirurgia plastica e non ha funzionato. Mi hadal(antidolorifico, ndr)”, ha detto raccontando la sua esperienza. “L’attuale boom die procedure estetiche e questa ossessione per i filtri sui social ...

Curtis ha spiegato come, secondo lei, l'ossessione per l'aspetti fisico stia influenzando negativamente soprattutto i più giovani In una recente intervista rilasciata alla rivista Fast ...I poster in questione mettono al centro dell'attenzione tre generazioni di donne Strode, ovvero Laurie, Karen e Allyson , rispettivamente interpretate daCurtis, Judy Greer e Andi Matichak .Jamie Lee Curtis ha spiegato come, secondo lei, l'ossessione per la chirurgia estetica stia influenzando negativamente i più giovani.L'attrice 62enne si dice allarmata dall'abuso di filler e filtri sui social: "Una volta che inizi a incasinare il tuo viso, non puoi più tornare indietro" ...