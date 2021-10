Inter | agente Lautaro | “La strada per il rinnovo è quella giusta | sono fiducioso”

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) “E’ felice in Italia e il calcio italiano gli piace tantissimo. Già da tempo stiamo discutendo ilcon l’davvero, laimboccata è”. Alejandro Camano,diMartinez, èvenuto così ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli riguardo alla trattativa per ildell’attaccante argentino con i nerazzurri. “La Serie A è un campionato importante e diverso rispetto a quello di qualche anno fa.è molto felice di giocare con calciatori di grande qualità come Edin Dzeko e Joaquin Correa. Tutti e tredegli attaccanti terribili per le difese avversarie” ha concluso. SportFace.

Commenta per primo Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez, parla della situazione relativa rinnovo contrattuale fra l'attaccante argentino e l'Inter: 'Posso dire che è felice in Italia e il calcio italiano gli piace tantissimo. Borja Valero (di cui Camano era agente, ndr) è stato con lui all'Inter e fu un'esperienza davvero molto importante".