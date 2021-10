Il Nobel a Parisi è una lezione contro i dogmatici della scienza (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Perché il Nobel per la fisica a uno studioso dei “sistemi complessi”? Lo stesso Giorgio Parisi ha mostrato sorpresa. E, con umiltà, ha richiamato i meriti dei suoi maestri. In testa a tutti Nicola Cabibbo, fisico delle particelle, uno dei grandi interpreti della scuola della Fisica nucleare italiana, quella di Enrico Fermi e dei suoi eredi. A Cabibbo il Nobel non fu dato per un assurdo, mai spiegato. Furono premiati, infatti, due giapponesi (Kobayashi e Maskawa) per aver generalizzato una geniale teoria e scoperta fisica (l’angolo di Cabibbo) dello scienziato italiano. Un risarcimento postumo? Cabibbo lo meriterebbe e Parisi, con modestia eccessiva, lo fa quasi credere. Ma la verità è un’altra. È l’attualità di questo premio. La ricerca sui sistemi complessi incrocia due grandi ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Perché ilper la fisica a uno studioso dei “sistemi complessi”? Lo stesso Giorgioha mostrato sorpresa. E, con umiltà, ha richiamato i meriti dei suoi maestri. In testa a tutti Nicola Cabibbo, fisico delle particelle, uno dei grandi interpretiscuolaFisica nucleare italiana, quella di Enrico Fermi e dei suoi eredi. A Cabibbo ilnon fu dato per un assurdo, mai spiegato. Furono premiati, infatti, due giapponesi (Kobayashi e Maskawa) per aver generalizzato una geniale teoria e scoperta fisica (l’angolo di Cabibbo) dello scienziato italiano. Un risarcimento postumo? Cabibbo lo meriterebbe e, con modestia eccessiva, lo fa quasi credere. Ma la verità è un’altra. È l’attualità di questo premio. La ricerca sui sistemi complessi incrocia due grandi ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Il Nobel per la Fisica all'italiano Giorgio Parisi #ANSA - Giorgiolaporta : “Io so leggere i dati”. Quando Giorgio Parisi, oggi premio #Nobel per la #Fisica, illustrava le sue tesi in diretta… - RobertoBurioni : Abbiamo vinto gli europei e via dicendo ma questo sorpassa tutto: un italiano, Giorgio Parisi, ha vinto pure il pre… - gpellarin84 : RT @jacopo_iacoboni: E dopo il Nobel per la fisica, per Giorgio Parisi arriva la soddisfazione più bella: le parole di Luigi Di Maio. 'Ho… - infoitinterno : Nobel, la politica che oggi celebra Parisi ignorava i suoi appelli sui fondi alla ricerca -