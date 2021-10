I magistrati condannati nell’urna. Stesso flop per Maresca, Palamara e de Magistris. E le inchieste definite a orologeria non spostano voti (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Le immagini di Bettino Craxi bersagliato dalle monetine all’uscita della sua residenza romana, il centralissimo Hotel Raphaël, quel 30 aprile 1993, in piena Tangentopoli, sono parte del nostro immaginario collettivo. Rappresentano un evento che ha segnato non solo la storia politica del Paese ma anche il comune sentire, il sentiment. Ebbene, oggi quel sentimento anti casta e fortemente imperniato sul concetto di giustizia non esiste più, è svanito, sepolto, e soprattutto non sposta più un voto. Le inchieste per corruzione e gli scandali non interessano più nessuno. Ovunque in quegli anni, in maniera del tutto trasversale, pullulavano focolai di autentica indignazione popolare: termini quali concussione, corruzione, ricettazione, associazione a delinquere, violazione della legge sul finanziamento pubblico ai partiti entrarono prepotentemente nel lessico comune, ogni ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Le immagini di Bettino Craxi bersagliato dalle monetine all’uscita della sua residenza romana, il centralissimo Hotel Raphaël, quel 30 aprile 1993, in piena Tangentopoli, sono parte del nostro immaginario collettivo. Rappresentano un evento che ha segnato non solo la storia politica del Paese ma anche il comune sentire, il sentiment. Ebbene, oggi quel sentimento anti casta e fortemente imperniato sul concetto di giustizia non esiste più, è svanito, sepolto, e soprattutto non sposta più un voto. Leper corruzione e gli scandali non interessano più nessuno. Ovunque in quegli anni, in maniera del tutto trasversale, pullulavano focolai di autentica indignazione popolare: termini quali concussione, corruzione, ricettazione, associazione a delinquere, violazione della legge sul finanziamento pubblico ai partiti entrarono prepotentemente nel lessico comune, ogni ...

