"Grazie camerati!". L'esultanza del consigliere di Fratelli d'Italia eletto a Torino

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ha ringraziato su Facebook i cittadini e i “tanti camerati” che lo hanno sostenuto e gli hanno permesso di essere statoal Consiglio della Circoscrizione 6 di. Autore del post Massimo Robella, esponente cittadino di FdI. Il post è stato ripreso dalregionale di Sinistra Ecologista Marco Grimaldi: “Meloni è scandalizzatissima per il reportage di Fanpage. Pensate che la candidata al Consiglio comunale did’che ha preso più preferenze, a Roma, è Rachele Mussolini, nipote di Benito e i neo eletti consiglieri di circoscrizione asi autodefiniscono camerati. Il complotto controd’continua. Cara Meloni, risparmiati 100 ore di girato: il fascista basta non candidarlo. O basta non esserlo”. In ...

ai 'tantidi Torino che hanno lavorato per farmi entrare in circoscrizione. La destra sociale in Fratelli d'Italia '. Dopo Milano , Torino; dopo i 'patrioti', i. Li ringrazia ...Quindi sì, cara Meloni, i comportamenti deidi Milano sono perfettamente coerenti con i ... ovvero Fratelli d'Italia, che riesce a eludere certe nomeea politici scafati, sulla scena da ...Ha ringraziato su Facebook i cittadini e i “tanti camerati” che lo hanno sostenuto e gli hanno permesso di essere stato eletto al Consiglio della Circoscrizione 6 di Torino. Autore del post Massimo ...Fa discutere messaggio sui social lasciato dal neo consigliere Massimo Robella e dedicato ai suoi 91 elettori: “Grazie ai tanti camerati di Torino che hanno lavorato per farmi entrare in circoscrizion ...