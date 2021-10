Genoa condannato: deve 125.000 all'agente di Strootman (Di mercoledì 6 ottobre 2021) GENOVA - Genoa condannato al pagamento di 125.000,00 all'agente olandese Jeroen Hoogewerf . Con lodo arbitrale n.8/2021, emesso in data odierna, il Collegio di Garanzia del CONI ha condannato la ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 6 ottobre 2021) GENOVA -al pagamento di 125.000,00 all'olandese Jeroen Hoogewerf . Con lodo arbitrale n.8/2021, emesso in data odierna, il Collegio di Garanzia del CONI hala ...

Genoa condannato: deve 125.000 all'agente di Strootman GENOVA - Genoa condannato al pagamento di 125.000,00 all'Agente olandese Jeroen Hoogewerf . Con lodo arbitrale n.8/2021, emesso in data odierna, il Collegio di Garanzia del CONI ha condannato la società Genoa ...

Salernitana - Genoa 1 - 0, euforia Castori: "Finalmente troviamo la prima vittoria" ...da almeno 3 - 4 partite dove si erano registrati progressi ma il risultato ci aveva condannato. ... Così Fabrizio Castori ha commentato ai microfoni di Dazn il successo conquistato sul Genoa. Un ...

Genoa condannato: deve 125.000€ all'agente di Strootman Il Collegio di Garanzia del CONI ha disposto il pagamento della commissione richiesta dal procuratore dell'olandese ...

Serie A, Genoa: la classifica piange e preoccupa i tifosi, ma non Ballardini I pronostici parlavano di una formazione ringalluzzita e pronta ad ottenere la prima vittoria successivamente all’approdo della nuova proprietà americana, questo tuttavia senza fare i conti con la squ ...

