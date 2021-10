Fortnite ci farà conoscere la paura vera col prossimo aggiornamento

Leggi su computermagazine

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Se vi è una certezza, sono gli update di. Aggiornamenti che portano migliorie, contenuti esclusivi e, spesso, a tema con il periodo. Questa volta ci si concentrerà su Halloween e non mancheranno… gli spaventi!Stagione 8ribolle di novità, con l’arrivo della Stagione 8 che promette di rivoluzionare a fondo l’esperienza di gioco con contenuti aggiuntivi, novità a cascata ed una svecchiata generale al gameplay. Il battle royale più famoso e gioco al mondo è in continuo mutamento e, per ovvie ragioni, i giocatori sono curiosi di sapere cosa ci aspetta con gli update in arrivo. A gettare ulteriore carne sul fuoco, l’18.10, che ha introdotto ulteriori novità al gioco più famoso di tutti i tempi, particolarmente apprezzate dai videogiocatori. Ma oggi siamo qui per ...