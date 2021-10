Colpaccio Maria de Filippi, ruba il concorrente al Grande Fratello di Signorini. Ecco chi arriva sul trono di Uomini e Donne (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dopo aver sconvolto e indignato l’Italia intera per la sua impossibile gelosia a Temptation Island, Tommaso Eletti è approdato al Grande Fratello Vip e adesso potrebbe anche diventare tronista di Uomini e Donne. Ma soltanto con un buon compenso, parole dette da lui stesso nel corso di un’intervista a Super Guida Tv. Ma partiamo dall’inizio. Il giovane è entrato nel reality dell’amore condotto da Filippo Bisciglia insieme alla sua fidanzata, Valentina, molto più Grande di lui. Il problema della coppia era la spropositata gelosia del 21enne, che non permetteva alla sua compagna di uscire con le amiche. Anche l’abbigliamento era motivo di litigio e, soprattutto, il comportamento che lei poteva adottare con altri Uomini in sua assenza. Così, abbiamo visto Tommaso Eletti impazzire davanti ... Leggi su cityroma (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dopo aver sconvolto e indignato l’Italia intera per la sua impossibile gelosia a Temptation Island, Tommaso Eletti è approdato alVip e adesso potrebbe anche diventare tronista di. Ma soltanto con un buon compenso, parole dette da lui stesso nel corso di un’intervista a Super Guida Tv. Ma partiamo dall’inizio. Il giovane è entrato nel reality dell’amore condotto da Filippo Bisciglia insieme alla sua fidanzata, Valentina, molto piùdi lui. Il problema della coppia era la spropositata gelosia del 21enne, che non permetteva alla sua compagna di uscire con le amiche. Anche l’abbigliamento era motivo di litigio e, soprattutto, il comportamento che lei poteva adottare con altriin sua assenza. Così, abbiamo visto Tommaso Eletti impazzire davanti ...

Advertising

Nonmipiacevane1 : Comunque se Maria volesse fare il colpaccio si farebbe un giro su twitter e metterebbe alla berlina Gemma e co. Ved… - zazoomblog : Bomba Uomini e Donne Arriva sul trono il famoso ex cavaliere. Fan in delirio: “Colpaccio di Maria” - #Bomba #Uomini… - zazoomblog : Bomba Uomini e Donne Arriva sul trono il famoso ex cavaliere. Fan in delirio: “Colpaccio di Maria” - #Bomba… -