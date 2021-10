Burioni taglia corto | ' Pericolo nei vaccini? Sono più rischiosi insetti e fulmini'

Advertising

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Burioni taglia

Globalist.it

outstreamprosegue: 'Il fanatismo è sempre negativo, la paura è un sentimento utile a preservarci la vita, quando ragionevole ma non essendo possibile viaggiare nel futuro, qualunque effetto ...Pesante anche il commento del virologo Roberto, che, postando la frase di Salvini, scrive ... Alberto Stefani, deputato veneto e Sindaco di Borgoricco, un prospero comune del padovano,...Il virologo: "Vaccinatevi in tutta tranquillità, eviterete un rischio ben più grave e concreto: quello di ammalarvi” ...Se in tanti hanno gridato al bavaglio, tra i medici più in vista Roberto Burioni è stato quello che ha accolto la notizia con più aplomb. "Virologi troppo spesso in tv? Personalmente non appaio più in ...