Battlefield 2042 - prova (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Le foglie ingiallite, l'odore dei funghi, le caldarroste, quell'inspiegabile voglia di decorare l'intera casa con decine di zucche e scheletri di plastica. È difficile non amare l'autunno, anche perché ogni anni esso combacia con l'apertura di una stagione caldissima per l'industria dei videogiochi: buona parte delle release tripla A continuano a concentrarsi tra ottobre e novembre, e malgrado il 2021 sia stato segnato da tantissimi rinvii, saranno molti i grandi titoli dei più grandi publisher del mercato a sbarcare sui nostri scaffali nelle prossime settimane. Quest'autunno viene inoltre chiamato da alcuni "l'autunno degli FPS", poiché nei prossimi mesi potremo trovarci a giocare alcuni attesi, importanti shooter in prima persona come Halo Infinite, Call of Duty Vanguard, ma soprattutto Battlefield 2042. Tra loro la competizione sarà davvero serrata, ...

