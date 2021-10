Ultime Notizie Roma del 05-10-2021 ore 18:10 (Di martedì 5 ottobre 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera della redazione da parte di Francesco in studio primi effetti sul governo del voto nelle città la lega chiede tempo per analizzare i contenuti della delega fiscale lascia la cabina di regia Palazzo Chigi secondo quanto appreso l’ANSA da fonti governative il ministro Garavaglia che sia da tavolo al posto del collega leghista Giorgetti ha lasciato in anticipo la riunione dicendo i colleghi che la lega avrebbe approfondito la borsa che prevede anche la riforma del catasto in tutto 10 articoli della revisione dell’irpef dell’ires alla razionalizzazione di lira in più di una norma per modernizzare gli strumenti di mappatura degli immobili rivedere il catasto quello sotto i riflettori del Carroccio il testo dopo la cabina di regia approderà al consiglio dei ministri nobel.per.la dal hanno Giorgio Parisi fisico teorico dell’università La ... Leggi su romadailynews (Di martedì 5 ottobre 2021)dailynews radiogiornale Buonasera della redazione da parte di Francesco in studio primi effetti sul governo del voto nelle città la lega chiede tempo per analizzare i contenuti della delega fiscale lascia la cabina di regia Palazzo Chigi secondo quanto appreso l’ANSA da fonti governative il ministro Garavaglia che sia da tavolo al posto del collega leghista Giorgetti ha lasciato in anticipo la riunione dicendo i colleghi che la lega avrebbe approfondito la borsa che prevede anche la riforma del catasto in tutto 10 articoli della revisione dell’irpef dell’ires alla razionalizzazione di lira in più di una norma per modernizzare gli strumenti di mappatura degli immobili rivedere il catasto quello sotto i riflettori del Carroccio il testo dopo la cabina di regia approderà al consiglio dei ministri nobel.per.la dal hanno Giorgio Parisi fisico teorico dell’università La ...

