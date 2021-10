Pedullà: Gattuso ancora senza panchina, per lui un momento come minimo particolare (Di martedì 5 ottobre 2021) Alfredo Pedullà scrive della situazione di Rino Gattuso disoccupato della panchina. Lo fa sull’edizione on line della Gazzetta in un articolo in cui si sofferma su coloro i quali sono fermi. Una notizia di sicuro non buona per Gattuso che sembra destinato a ripartire dall’estero, bisogna vedere dove e come perché certe volte è meglio restare a guardare piuttosto che accettare situazioni improbabili (per esempio la Serie B). Gattuso è stato a lungo uno degli allenatori più corteggiati, aveva detto no a Genoa e Samp, aveva sfiorato la Lazio, a Firenze è finita come sappiamo e sarebbe stato il piano alternativo ad Allegri della Juve se non fosse arrivata la qualificazione Champions all’ultimo minuto dello scorso campionato. Insomma, come ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 5 ottobre 2021) Alfredoscrive della situazione di Rinodisoccupato della. Lo fa sull’edizione on line della Gazzetta in un articolo in cui si sofferma su coloro i quali sono fermi. Una notizia di sicuro non buona perche sembra destinato a ripartire dall’estero, bisogna vedere dove eperché certe volte è meglio restare a guardare piuttosto che accettare situazioni improbabili (per esempio la Serie B).è stato a lungo uno degli allenatori più corteggiati, aveva detto no a Genoa e Samp, aveva sfiorato la Lazio, a Firenze è finitasappiamo e sarebbe stato il piano alternativo ad Allegri della Juve se non fosse arrivata la qualificazione Champions all’ultimo minuto dello scorso campionato. Insomma,...

