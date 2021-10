Le Iene, Nicola Savino apre ad un possibile ritorno di Alessia Marcuzzi (Di martedì 5 ottobre 2021) Ha inizio una nuova stagione de Le Iene, la prima che – dopo diversi anni consecutivi – non vedrà più nel suo cast Alessia Marcuzzi. La conduttrice ha infatti deciso di prendersi una pausa dalla televisione, lasciando almeno per il momento in stand-by la sua carriera, in attesa di scoprire che cosa le riserverà il futuro. Ma Nicola Savino, che è ancora una volta alla guida dello show di Italia 1, non può fare a meno di sperare in un suo ritorno. Nicola Savino, il ritorno di Alessia Marcuzzi L’annuncio della Marcuzzi, arrivato come un fulmine a ciel sereno solo qualche mese fa, ha decisamente suscitato molto scalpore tra i suoi fan. Dopo tante stagioni ricche di successi, che ha visto ... Leggi su dilei (Di martedì 5 ottobre 2021) Ha inizio una nuova stagione de Le, la prima che – dopo diversi anni consecutivi – non vedrà più nel suo cast. La conduttrice ha infatti deciso di prendersi una pausa dalla televisione, lasciando almeno per il momento in stand-by la sua carriera, in attesa di scoprire che cosa le riserverà il futuro. Ma, che è ancora una volta alla guida dello show di Italia 1, non può fare a meno di sperare in un suo, ildiL’annuncio della, arrivato come un fulmine a ciel sereno solo qualche mese fa, ha decisamente suscitato molto scalpore tra i suoi fan. Dopo tante stagioni ricche di successi, che ha visto ...

