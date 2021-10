Ita | ‘il processo di selezione non è stato trasparente’ E a rimetterci sono anche le mamme

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 ottobre 2021) Proprio mentre sto per decollare su un Alitalia Lecce-Linate (con un bagaglio a mano per far presto e un sacchetto di giochi per i complessi di colpa della mamma assente dal bimbo di 4 anni) leggo che a Roma si sta consumando un flash mob davanti alle sede della neonata Ita. Perché tantegiovani e nonstate escluse dalle assunzioni della nuova compagnia di bandiera. E’ una manifestazione inedita, vociante e colorata. Ed è una manifestazione – di fronte alla nuova sede Ita – a cui per la prima voltai piccoli prednono parte. Perché non è solo una questione di lavoro, stipendi, remunerazione. Chi manifesta lamenta una discriminazione dovuta al fatto di aver scelto di fare figli. Già. Proprio così. Dopo aver regolarmente presentato il curriculum e svolto un colloquio con i dirigenti del personale della neonata Ita, sembra ...