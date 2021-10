Incendio deposito Atac Roma, diversi bus in fiamme nella notte (Di martedì 5 ottobre 2021) nella notte tra il 4 ed il 5 ottobre un Incendio ha interessato il deposito Atac di Roma. diversi mezzi sono andati in fiamme. L'evento si è sviluppato sulla via Prenestina. Incendio Atac, il comunicato dell'azienda L'Atac è l'azienda municipalizzata impegnata nel servizio di trasporto pubblico della capitale. Sul sito di quest'ultima è apparso un comunicato ufficiale che ha fatto il punto su quanto accaduto. Viene, in particolare, segnalato come «per ragioni da accertare» l'Incendio si è sviluppato all'interno del deposito di Tor Sapienza. Viene, inoltre, fornita l'indicazione relativa al fatto che l'evento ha portato al coinvolgimento di «una ventina di vetture di ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 5 ottobre 2021)tra il 4 ed il 5 ottobre unha interessato ildimezzi sono andati in. L'evento si è sviluppato sulla via Prenestina., il comunicato dell'azienda L'è l'azienda municipalizzata impegnata nel servizio di trasporto pubblico della capitale. Sul sito di quest'ultima è apparso un comunicato ufficiale che ha fatto il punto su quanto accaduto. Viene, in particolare, segnalato come «per ragioni da accertare» l'si è sviluppato all'interno deldi Tor Sapienza. Viene, inoltre, fornita l'indicazione relativa al fatto che l'evento ha portato al coinvolgimento di «una ventina di vetture di ...

emergenzavvf : ?? #Roma, intervento dei #vigilidelfuoco dalle 4.15 di #oggi per un incendio nel deposito #Atac di via Prenestina. L… - HuffPostItalia : Incendio al deposito Atac a Roma. Trenta bus in fiamme - SkyTG24 : Incendio in deposito Atac a Roma, 30 bus distrutti - franco_sala : RT @VittorioSgarbi: La Capitale d’Italia come Beirut durante la guerra. (Incendio di questa notte nel deposito Atac). - Kualy2014 : RT @emergenzavvf: ?? #Roma, intervento dei #vigilidelfuoco dalle 4.15 di #oggi per un incendio nel deposito #Atac di via Prenestina. Le fiam… -