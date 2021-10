Ignazio Moser sta male, un vero dramma per lui: “Non capisco” (Di martedì 5 ottobre 2021) Ignazio Moser ha diffuso una stories in cui ha comunicato il suo allontanamento dai social. Ora i fan sono davvero preoccupati. Ignazio Moser (GettyImages)L’annuncio di Ignazio Moser tiene in apprensione tutti i suoi follower. Molti lo hanno imparato a conoscere grazie ai reality fatti, dal Grande Fratello in cui ha conosciuto Cecilia Rodriguez fino all’Isola dei Famosi. La loro storia prosegue bene ma c’è una cosa che preoccupa il suo fidanzato. Dal post divulgato si nota una certa ansia per una situazione ancora misteriosa. L’ansia aumenta perché si parla di un possibile problema di salute che avrebbe Moser. Il 29enne ha così deciso di prendersi un momento per concentrarsi su di se senza pensare ai social. Ha così scritto: ... Leggi su chenews (Di martedì 5 ottobre 2021)ha diffuso una stories in cui ha comunicato il suo allontanamento dai social. Ora i fan sono davpreoccupati.(GettyImages)L’annuncio ditiene in apprensione tutti i suoi follower. Molti lo hanno imparato a conoscere grazie ai reality fatti, dal Grande Fratello in cui ha conosciuto Cecilia Rodriguez fino all’Isola dei Famosi. La loro storia prosegue bene ma c’è una cosa che preoccupa il suo fidanzato. Dal post divulgato si nota una certa ansia per una situazione ancora misteriosa. L’ansia aumenta perché si parla di un possibile problema di salute che avrebbe. Il 29enne ha così deciso di prendersi un momento per concentrarsi su di se senza pensare ai social. Ha così scritto: ...

