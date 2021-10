Fisco, nel ddl delega c’è revisione del catasto ma i nuovi dati “non saranno usati per calcolare le tasse”. La Lega lascia la cabina di regia e non va in cdm (Di martedì 5 ottobre 2021) C’è anche la revisione del catasto, come annunciato la settimana scorsa dal premier Mario Draghi, nel disegno di legge deLega sul Fisco approdato in consiglio dei ministri subito dopo le elezioni amministrative. Per aggirare l’opposizione del centrodestra, la promessa è quella di aggiornare la mappatura degli immobili ma senza utilizzare le nuove informazioni “per la determinazione della base imponibile dei tributi”: l‘Imu dunque continuerebbe a essere calcolata non in base ai valori di mercato ma con le obsolete rendite catastali. A meno di successivi ripensamenti, difficili da escludere visto che i nuovi criteri verrebbero resi disponibili solo l’1 gennaio 2026. Un contentino che sembra non bastare alla Lega il cui leader Matteo Salvini ancora lunedì sera aveva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) C’è anche ladel, come annunciato la settimana scorsa dal premier Mario Draghi, nel disegno di leggesulapprodato in consiglio dei ministri subito dopo le elezioni amministrative. Per aggirare l’opposizione del centrodestra, la promessa è quella di aggiornare la mappatura degli immobili ma senza utilizzare le nuove informazioni “per la determinazione della base imponibile dei tributi”: l‘Imu dunque continuerebbe a essere calcolata non in base ai valori di mercato ma con le obsolete rendite catastali. A meno di successivi ripensamenti, difficili da escludere visto che icriteri verrebbero resi disponibili solo l’1 gennaio 2026. Un contentino che sembra non bastare allail cui leader Matteo Salvini ancora lunedì sera aveva ...

