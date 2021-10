Delirio su La 7 | meglio i terroristi della Lega

(Di martedì 5 ottobre 2021) Se odiate qualcuno, perché non andargli a sparare un colpo in nuca anziché scrivere qualche offesa sul web? Perché insomma: vuoi mettere questo “essere aleatorio” dell’odio online rispetto al “corpo a corpo” delle Brigate Rosse? Quasiil secondo, che almeno aveva “un’ideologia alle spalle” e – bontà loro – durante le azioni anche i“rischiavano di morire”. Ecco. Con le dovute parafrasi, e qualche punta di esagerazione, è questo il discorso di fondo emerso sabato sera durante la puntata di In Onda su La7. Una roba che se la vedesse oggi Fanpage dovrebbe metterci dietro un giornalista infiltrato per capire se il prof. Galimberti, Arianna Aprile e Concita De Gregorio a casa hanno un poster a colori di Mara Cagol. Andate a vedere il video qui sopra, minuto 10.35 in poi. In studio si discute“cultura dell’odio” di ...

Advertising

Euridice___ : Nel delirio della Cipriani possiamo inquadrare meglio il bodyguard biondo? #GFvip - MatteoMascia : @GuidoCrosetto Meglio chiamare i militanti sul territorio. Uffici elettorale del Campidoglio deve essere un delirio - oste_in_delirio : @LibertaMario @robianchin Te è meglio che ti trasferisci armi e bagagli su Facebook - savo27 : Un difficicile ballottaggio #raggi #michetti sarebbe il delirio totale del caos Romano, non che #gualtieri possa esser meglio - LoreCh__ : @saggiadecisione Ha fatto abbastanza danni,ma è pur sempre stata votata. Al di là della preferenza politica, spero… -

Ultime Notizie dalla rete : Delirio meglio

Nicola Porro

Una cosa è certa: alla sinistra non manca l'ambizione. Nessunodi loro sarebbe capace di elaborare le teorie più astruse per sostenere tesi disarmanti. Come, ad esempio, nobilitare il terrorismo . Ebbene sì. Per quanto possa sembrare difficile da credere, ...Nelesponenziale di questi ultimi anni, mesi, giorni, ore, ci siamo tutti posti segretamente, in ...(ne cito uno solo perché ne dimenticherei troppi) lo hanno riassunto mille voltecon ...Se odiate qualcuno, perché non andargli a sparare un colpo in nuca anziché scrivere qualche offesa sul web? Perché insomma: vuoi mettere questo “essere ...Durante In Onda, insieme a Parenzo, la giornalista ha sostenuto che siano più onorevoli le gesta delle Brigate Rosse rispetto ai metodi comunicativi della Bestia di Morisi ...