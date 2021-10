Bolsonaro si mette a pubblicizzare armi con un bambino | denunciato

(Di martedì 5 ottobre 2021) Non basta la sua posizione squilibrata per quanto riguarda Covid e vaccini, neppure la limitazione dei diritti umani. Anche l'avallamento della violenza, per di più usando l'immagine dei bambini, è l'...

outstream Ma la foto con il bambino ha provocato una protesta di 80 associazioni per i diritti umani, che hanno annunciato di voler denunciareper violazione della Convenzione ...Un vero e proprio inferno, causato in gran parte dalla gestione politica disastrosa del Presidente Jair, contro il quale negli scorsi giorni migliaia di cittadini hanno protestato, ...Polemiche per la foto del presidente che brandisce un'arma, accanto ad un ragazzino vestito da poliziotto. Non basta la sua posizione squilibrata per quanto riguarda Covid e vaccini, neppure la limita ...Sta indignando il mondo la foto shock che ritrae i cittadini brasiliani alla ricerca di cibo tra carcasse di animali provenienti da un macello ...