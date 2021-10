Shannen Doherty dichiarazione shock : “Il cancro è al quarto stadio…” (Di lunedì 4 ottobre 2021) Shannen Doherty ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato anche della sua malattia, che “si può trattare ma non curare”. Shannen Doherty ha rilasciato una lunga intervista a Variety Shannen Doherty ha rilasciato una lunga intervista a Variety, in cui ha parlato molto della sua malattia: l’attrice, infatti, ha un tumore al quarto stadio. Era il 2015 quando le fu diagnosticato. Ci fu una remissione nel 2017, ma nel 2019 il tumore è tornato. Ed ora che si trova in uno stato molto avanzato, la Doherty sa che può essere trattato ma non curato. In questo momento, come ha voluto specificare Shannen Doherty, è importante “incanalare tutta l’energia possibile per costruire la vita che desidera”. Ha voluto anche ... Leggi su formatonews (Di lunedì 4 ottobre 2021)ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato anche della sua malattia, che “si può trattare ma non curare”.ha rilasciato una lunga intervista a Varietyha rilasciato una lunga intervista a Variety, in cui ha parlato molto della sua malattia: l’attrice, infatti, ha un tumore alstadio. Era il 2015 quando le fu diagnosticato. Ci fu una remissione nel 2017, ma nel 2019 il tumore è tornato. Ed ora che si trova in uno stato molto avanzato, lasa che può essere trattato ma non curato. In questo momento, come ha voluto specificare, è importante “incanalare tutta l’energia possibile per costruire la vita che desidera”. Ha voluto anche ...

