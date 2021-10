Porta a porta – Speciale elezioni amministrative 2021 | ospiti e streaming

Advertising

chetempochefa : 'Quando la paura è una paura ingiustificata, e ci porta a omettere delle pratiche... bisogna fare qualcosa. Noi spe… - disinformatico : Puntualmente l'ignoranza e l'incompetenza del giornalismo si manifestano a ogni notizia urgente. 'Ultraleggero' è… - LegaSalvini : OGGI VAI A VOTARE E SCEGLI LA LEGA! #oggivotoLega Porta con te anche un indeciso, il vostro voto fa la differenza!… - horottoilvetro : @CarloBianconi7 @Giorgio00421018 Io non mi aspetto niente se uno vuol portare porta no problem - Peter58179918 : @roberti01918030 In Inghilterra nun c'è un lotito che butta er sale e macumbe dietro la porta... -

Ultime Notizie dalla rete : Porta porta

È questo sguardo chesperanza per una società migliore. Sono felice di questa sentenza". Maffei ricorda inoltre che Giovanna Sorrentino è uno dei pochi medici che da oltre vent'anni ha preso ...Non manca unaUSB Type - C per la connessione dei dispositivi più recenti, utile anche per l'utilizzo di Samsung Dex da quelli che non supportano la modalità wireless. Integrato anche il Wi - ...L'ex rettore della Federico II verso una affermazione del 60%. L'ex pm anticamorra Catello Maresca, senza la Lega e con un pezzo di destra in fuga, 40 punti indietro ...Anche da noi vari esponenti governativi hanno cercato di sbolognarci patacche come il “nucleare portatile”, la “fusione nucleare” o l’idrogeno ...