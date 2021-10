Il dramma dell’ex portiere di Reggina e Catanzaro Daniel Leone: morto di tumore a soli 28 anni (video) (Di lunedì 4 ottobre 2021) Lutto cittadino a Pietramelara (Caserta) per la scomparsa di Daniel Leone, ex portiere di Reggina, Pontedera, Reggiana, Sassari Torres e Catanzaro, morto a 28 anni dopo aver combattuto per anni contro un terribile male che lo ha costretto al ritiro anticipato dal calcio. morto giovanissimo, come Davide Astori. A proclamare il lutto, il sindaco Pasquale Di Fruscio, nel giorno in cui si celebrano i funerali di Leone, originario di Pietramelara. Nell’ordinanza si legge che “l’intera comunità è rimasta scossa dalla scomparsa di Daniel Leone, avendo la sua morte suscitato unanime e profonda commozione. Nonostante la giovane età ha dimostrato un eccezionale attaccamento alla vita avendo ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 4 ottobre 2021) Lutto cittadino a Pietramelara (Caserta) per la scomparsa di, exdi, Pontedera, Reggiana, Sassari Torres ea 28dopo aver combattuto percontro un terribile male che lo ha costretto al ritiro anticipato dal calcio.giovanissimo, come Davide Astori. A proclamare il lutto, il sindaco Pasquale Di Fruscio, nel giorno in cui si celebrano i funerali di, originario di Pietramelara. Nell’ordinanza si legge che “l’intera comunità è rimasta scossa dalla scomparsa di, avendo la sua morte suscitato unanime e profonda commozione. Nonostante la giovane età ha dimostrato un eccezionale attaccamento alla vita avendo ...

