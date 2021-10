GF Vip | Manuel Bortuzzo non sta bene | il nuotatore costretto ad allontanarsi

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Al Grande Fratello Vip 2021 non c’è pace, che sembra proprio non potersi vivere questa esperienza in santa pace. Prima il costante pressing di Lulù Hailé Selassié, che per ilha preso una vera e propria cotta in stile adolescenziale, e ora i problemi di salute che hanno cominciato ad affliggerlo già nel pomeriggio di sabato 2 ottobre, portandolo a isolarsi dal gruppo. Ora, però, la situazione sembra rientrata. Gf Vip 6, esplode la gelosia di Lulù per: troppi complimenti a Soleil Sorge La principessa Selassié non riesce a contenersi ed emergono i suoi sentimenti nascosti GF Vip 6, problemi di salute per...

Bortuzzo è stato già prontamente visitato perché in questi giorni sta avendo la febbre abbastanza alta. Come sta e cosa rischia. Foto ufficio stampa Mediaset; music Summer from Bensound.comBortuzzo ha accusato un po' di febbre , che avrebbe costretto il nuotare a isolarsi dal gruppo. Lo sportivo ha deciso di riposare in una stanza a lui dedicata, dove non sono previste le ...Manuel Bortuzzo nelle ulte ore ha avuto un piccolo problema di saluto con la febbre che è salita di qualche grado. Ecco come sta.In questi giorni le condizioni di salute di Manuel Bortuzzo sono peggiorate e il nuotatore è stato messo in isolamento per questioni di sicurezza e per farlo stare più tranquillo ...