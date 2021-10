Epic Games Store si prepara ad accogliere gli Obiettivi per i suoi giochi (Di lunedì 4 ottobre 2021) Epic Games pian piano continua a lavorare su nuovissime feature per il suo Store e questa sicuramente piacerà a tantissimi giocatori. La prossima settimana il negozio riceverà infatti gli Obiettivi: il nuovo strumento sarà a disposizione di tutti gli sviluppatori che vorranno attivare gli Obiettivi nei rispettivi giochi in modo semplice e veloce. Alcuni di questi lo avranno già implementato dal primo giorno: Hades, Rocket League, Pillars of Eternity, Zombie Army 4 e Humankind tra molti altri. Come già accade su console PlayStation, Xbox e Steam, i giocatori dovranno completare alcune attività specifiche per sbloccare gli Obiettivi. Ognuno di loro garantirà una certa quantità di esperienza che varierà a seconda della loro categoria. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 4 ottobre 2021)pian piano continua a lavorare su nuovissime feature per il suoe questa sicuramente piacerà a tantissimi giocatori. La prossima settimana il negozio riceverà infatti gli: il nuovo strumento sarà a disposizione di tutti gli sviluppatori che vorranno attivare glinei rispettiviin modo semplice e veloce. Alcuni di questi lo avranno già implementato dal primo giorno: Hades, Rocket League, Pillars of Eternity, Zombie Army 4 e Humankind tra molti altri. Come già accade su console PlayStation, Xbox e Steam, i giocatori dovranno completare alcune attività specifiche per sbloccare gli. Ognuno di loro garantirà una certa quantità di esperienza che varierà a seconda della loro categoria. Leggi altro...

Advertising

GiocareOra : Gli obiettivi arriveranno su Epic Games Store la prossima settimana - Eurogamer_it : #EpicGames Store sta per aggiungere gli Obiettivi per i giochi. - blackspindles : bende ubisoft epic games falanda gitti #WhatsApp - IGNitalia : #StrangerOfParadiseFinalFantasyOrigin arriverà il 18 marzo 2022 anche su PC, ma solo su #EpicGamesStore. - Brutosaaur : RT @spaziogames: Finalmente, no? #EpicGames -