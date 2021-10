Elisa Isoardi in love | finalmente esce allo scoperto

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Si vociferava già da un po’, che la bella ex naufraganon fosse più single. Chi è il fortunato? La presentatriceOrmai si vociferava da un po’ di tempo che la bella ex naufraga,, fosse di nuovo felice accanto ad uomo. Il quotidiano Leggo è riuscita a fotografarli insieme. Ma di chi si tratta? L’ex presentatrice de “La Prova del Cuoco” si sta vedendo con Alessandro Di Paolo, l’imprenditore con il quale già aveva avuto una relazione. Un ritorno di fiamma, a tutti gli effetti, per. Solo qualche giorno fa, il settimanale Oggi aveva pubblicato delle foto che li ritraeva insieme. Si trovavano in una struttura sportiva in cui gioca l’’OstiaMare, una squadra che milita nella Serie D di ...

è di nuovo fidanzata. Le foto pubblicate dal settimanale Oggi e dalla testata Leggo, confermano un ritorno di fiamma tra la conduttrice e l'imprenditore romano Alessandro Di Paolo. I due,...è stata paparazzata per la seconda volta in compagnia della sua ex fiamma, Alessandro Di Paolo. Argomenti trattatie Alessandro Di Paolo: la vita privata ...“Sto bene, per me l’amore non è un’ossessione. Quando arriverà sono pronta”, aveva detto qualche tempo fa Elisa Isoardi al settimanale Oggi. Proprio il giornale edito da ...Elisa Isoardi è di nuovo fidanzata. Le foto pubblicate dal settimanale Oggi e dalla testata Leggo, confermano un ritorno di fiamma tra la ...