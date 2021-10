Domenica In, Walter Nudo si presenta in studio in ciabatte e rivela: “Non faccio se**o da un anno e mezzo”. Mara Venier reagisce così (Di lunedì 4 ottobre 2021) Walter Nudo, dopo essersi sostanzialmente ritirato dal mondo dello spettacolo, è tornato in TV. Per farlo, ha scelto Domenica In, il programma condotto su Rai 1 da Mara Venier. Durante la puntata andata in onda ieri 3 ottobre, il sex-symbol nato in Canada 51 anni fa, ha rivelato: “Non faccio sesso da un anno e mezzo“. A quel punto la conduttrice: “Sì, questo lo scrivi nel libro appena uscito… ma allora? Cioè, adesso hai ripreso?” e lui: “Ogni tanto sì”. Poi, l’ex vincitore dell’Isola dei Famosi e del GFvip3 ha ripercorso la propria carriera e spiegato di essersi allontanato dal piccolo schermo per “ricercare il suo vero io”. Ma a suscitare curiosità tra gli utenti social, è stato più che altro l’outfit con cui Nudo si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 ottobre 2021), dopo essersi sostanzialmente ritirato dal mondo dello spettacolo, è tornato in TV. Per farlo, ha sceltoIn, il programma condotto su Rai 1 da. Durante la puntata andata in onda ieri 3 ottobre, il sex-symbol nato in Canada 51 anni fa, hato: “Nonsesso da un“. A quel punto la conduttrice: “Sì, questo lo scrivi nel libro appena uscito… ma allora? Cioè, adesso hai ripreso?” e lui: “Ogni tanto sì”. Poi, l’ex vincitore dell’Isola dei Famosi e del GFvip3 ha ripercorso la propria carriera e spiegato di essersi allontanato dal piccolo schermo per “ricercare il suo vero io”. Ma a suscitare curiosità tra gli utenti social, è stato più che altro l’outfit con cuisi ...

