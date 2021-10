Coppa Bernocchi 2021 oggi | orari | tv | percorso | startlist | favoriti

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Non c’è un attimo di pausa. Terminate ieri le emozioni della Parigi-Roubaix il ciclismo non si ferma e prosegue con il suo calendario italiano. Scatta il Trittico Lombardo con il primo appuntamento, la. Andiamo a scoprire nel dettaglio, programma, tv,. PROGRAMMALunedì 4 ottobre Partenza ore 12 Arrivo ore 17 circa Diretta TV:Rai Sport + HD, Eurosport 1.Diretta streaming: Rai Play, Eurosport Player, Discovery+, Tim Vision, Amazon Prime e DAZNDiretta testuale: OA Sport197,15 chilometri con partenza ed arrivo in quel di Legnano. Si comincia con un tratto pianeggiante ...

... a cui fanno seguito i trionfi al Memorial Pantani, al Giro dell'Appennino e allaSabatini. ... Nello scorso quadriennio riesce comunque a conquistare due Coppe, una Freccia del Bramante ...Marco Tizza, Paolo Totó, ma anche i giovani Cassarà e Benedetti, si sono messi in luce in modo egregio al Giro di Sicilia. Ottimi piazzamenti nella top 20 in tutte le tappe (inclusa la classifica ...Non c'è un attimo di pausa. Terminate ieri le emozioni della Parigi-Roubaix il ciclismo non si ferma e prosegue con il suo calendario italiano. Scatta il Trittico Lombardo con il primo appuntamento, l ...Anteprima della Coppa Bernocchi, con la presenza di Baroncini nei campione iridato Under 23, un convegno tra sindaci esamina progetti e idee per la mobilità dolce a casa nostra ...