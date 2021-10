Bomba Tina Cipollari, fidanzata con un famoso cavaliere di Uomini e Donne: Ecco chi è la sua nuova fiamma. Fan in delirio (Di lunedì 4 ottobre 2021) C’è un nuovo fidanzato nella vita di Tina Cipollari. Messa da parte la love story col ristoratore Vicenzo Ferrara, adesso il cuore dell’opinionista di Uomini e Donne batte per un altro uomo. L’annuncio è arrivato proprio ieri pomeriggio in occasione dell’ultima puntata del dating show condotto da Maria De Filippi. Ed è arrivato, precisamente, nel pieno di una lite con la Dama Gemma Galgani, come nella migliore delle tradizioni. LEGGI ANCHE—> Bufera GF Vip 6. Mediaset taglia Signorini e chiude prima. “Scoperto l’imbroglio. Ecco chi raccomanda”. Fan sotto choc Chi è il nuovo fidanzato? Proprio quando Gemma ha gridato a Tina di aver avuto “tanti Uomini nella sua vita”, la biondissima vamp si è infuocata spiegando di aver collezionato solo lunghe storie d’amore, ... Leggi su cityroma (Di lunedì 4 ottobre 2021) C’è un nuovo fidanzato nella vita di. Messa da parte la love story col ristoratore Vicenzo Ferrara, adesso il cuore dell’opinionista dibatte per un altro uomo. L’annuncio è arrivato proprio ieri pomeriggio in occasione dell’ultima puntata del dating show condotto da Maria De Filippi. Ed è arrivato, precisamente, nel pieno di una lite con la Dama Gemma Galgani, come nella migliore delle tradizioni. LEGGI ANCHE—> Bufera GF Vip 6. Mediaset taglia Signorini e chiude prima. “Scoperto l’imbroglio.chi raccomanda”. Fan sotto choc Chi è il nuovo fidanzato? Proprio quando Gemma ha gridato adi aver avuto “tantinella sua vita”, la biondissima vamp si è infuocata spiegando di aver collezionato solo lunghe storie d’amore, ...

