Ultime Notizie Roma del 03-10-2021 ore 20:10 (Di domenica 3 ottobre 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio si sta votando in Italia milioni di Italiani al voto seggi aperti fino alle 23 domani dalle 7 alle 15 si vota anche elezioni suppletive per la camera dei deputati in due collegi uninominali in particolare Siena e Roma Primavalle un incendio di vaste proporzioni è scoppiato nel quartiere Ostiense a Roma la scorsa notte ero attaccato anche il ponte dell’Industria No tu nella capitale come ponte di ferro che collega il quartiere Ostiense al Portuense verso l’una di notte le fiamme sono state spente Salvi tra i pianisti del nord Europa forse fila di bloccati sul Monte Bianco sulla cresta dell’innominata 150 m di dislivello dalla vetta a quota 4700 sul versante italiano hanno raggiunto Il Bivacco Vallodi questa mattina il soccorso alpino Valdostano ... Leggi su romadailynews (Di domenica 3 ottobre 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio si sta votando in Italia milioni di Italiani al voto seggi aperti fino alle 23 domani dalle 7 alle 15 si vota anche elezioni suppletive per la camera dei deputati in due collegi uninominali in particolare Siena ePrimavalle un incendio di vaste proporzioni è scoppiato nel quartiere Ostiense ala scorsa notte ero attaccato anche il ponte dell’Industria No tu nella capitale come ponte di ferro che collega il quartiere Ostiense al Portuense verso l’una di notte le fiamme sono state spente Salvi tra i pianisti del nord Europa forse fila di bloccati sul Monte Bianco sulla cresta dell’innominata 150 m di dislivello dalla vetta a quota 4700 sul versante italiano hanno raggiunto Il Bivacco Vallodi questa mattina il soccorso alpino Valdostano ...

