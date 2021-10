Roma | notte di fuoco e paura | crolla il Ponte di ferro

Advertising

Adnkronos : Notte di fuoco a #Roma, in fiamme il #pontediferro. - Corriere : Il video: l’incendio nella notte al Ponte dell’Industria - Adnkronos : #Roma, fiamme sul #pontediferro: incendio nella notte - Video. - InvictusNon : Notte di paura sul Tevere, così il Ponte di ferro viene giù - GustoH24 : Roma, notte di paura sul Tevere: brucia e crolla Ponte dell’Industria -

Ultime Notizie dalla rete : Roma notte

Lo incontro in un albergo di, che è oramai divenuta la sua dimora data la mole di impegni ...quella intervista? 'Fu un momento molto commovente e quando suonai la mia canzone preferita 'la...di fuoco, paura e fortunatamente nessun ferito adove ieri sera, poco prima delle 23, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per un incendio che ha interessato il Ponte dell'...Le fiamme che ieri sera, sabato 2 ottobre, hanno devastato il ponte dell'Industria a Roma, sono state domate dopo la mezzanotte. Le prime ipotesi. L'articolo Perché il Ponte di Ferro a Roma ha preso f ...Il rogo è scoppiato sul cosiddetto ponte dell'industria per l'esplosione di alcune tubature di gas. Black out nel quartiere e interrotta un'importante via di collegamento nella Capitale ...