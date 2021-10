Cinque gol su calcio da fermo, il Napoli si allena davvero e anche senza settimana tipo (Di domenica 3 ottobre 2021) Sette bello, verrebbe da dire. E non ci si riferisce solo alle sette vittorie consecutive in campionato del Napoli di Spalletti. È la voce di Edoardo Testoni, in telecronaca per DAZN, a far notare infatti che è il settimo gol del campionato del Napoli in sette giornate che nasce dagli sviluppi di un calcio piazzato. Escludendo i due rigori segnati da Insigne diventano Cinque. Sono comunque un’infinità. Quello che colpisce è che si tratta di schemi, evidentemente studiati, provati, preparati in allenamento. Oggi Zielinski e Insigne dopo un cenno d’intesa che non è sfuggito ai più attenti, hanno praticamente fatto una finta nel battere il calcio di punizione. Finta che ha sorpreso (e molto) la difesa viola. Nel post partita Spalletti ha confermato che non è che il risultato del lavoro ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 3 ottobre 2021) Sette bello, verrebbe da dire. E non ci si riferisce solo alle sette vittorie consecutive in campionato deldi Spalletti. È la voce di Edoardo Testoni, in telecronaca per DAZN, a far notare infatti che è il settimo gol del campionato delin sette giornate che nasce dagli sviluppi di unpiazzato. Escludendo i due rigori segnati da Insigne diventano. Sono comunque un’infinità. Quello che colpisce è che si tratta di schemi, evidentemente studiati, provati, preparati inmento. Oggi Zielinski e Insigne dopo un cenno d’intesa che non è sfuggito ai più attenti, hanno praticamente fatto una finta nel battere ildi punizione. Finta che ha sorpreso (e molto) la difesa viola. Nel post partita Spalletti ha confermato che non è che il risultato del lavoro ...

