Graziella | uccisa ad Ardea | arrestato il figlio L' autopsia | ' Colpita con violenza tre volte alla testa'

(Di sabato 2 ottobre 2021) È finito in carcere ildiBartolotta , la donna trovata morta all'interno della sua abitazione di via del Pettirosso adil 28 settembre scorso. I Carabinieri della Compagnia di ...

È finito in carcere il figlio diBartolotta , la donna trovata morta all'interno della sua abitazione di via del Pettirosso ad Ardea il 28 settembre scorso. I Carabinieri della Compagnia di Anzio, al termine di una ...commenta Svolta nel caso dell'omicidio diBartolotta, la donna trovata morta nel suo appartamento di Ardea (Roma) il 28 settembre. I ... che ha accertato che la 68enne è statacon tre ...Fabrizio Rocchi è stato arrestato per l'omicidio della madre, la 68enne Graziella Bartolotta, colpita da tre colpi violentissimi alla testa ...Secondo l’esame autoptico, che si è svolto ieri, la causa della morte della signora, di 68 anni, è riconducibile a tre colpi violentissimi inferti con un corpo contundente al capo ...