Uccise il figlio con un colpo di pistola: Pasquini a giudizio immediato, subito il processo (Di venerdì 1 ottobre 2021) SENIGALLIA - In aula senza passare dall'udienza preliminare. Inizierà il 10 dicembre il processo nei confronti di Loris Pasquini , il 72enne di Senigallia arrestato lo scorso 29 marzo con l'accusa di ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 1 ottobre 2021) SENIGALLIA - In aula senza passare dall'udienza preliminare. Inizierà il 10 dicembre ilnei confronti di Loris, il 72enne di Senigallia arrestato lo scorso 29 marzo con l'accusa di ...

Advertising

StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: La procura di #Bolzano: Premeditato solo omicidio di Laura Perselli. Concluse le indagini sul figlio Benno. Per i peri… - PollicinoAndrea : RT @chilhavistorai3: La procura di #Bolzano: Premeditato solo omicidio di Laura Perselli. Concluse le indagini sul figlio Benno. Per i peri… - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: La procura di #Bolzano: Premeditato solo omicidio di Laura Perselli. Concluse le indagini sul figlio Benno. Per i peri… - magdulka64 : RT @chilhavistorai3: La procura di #Bolzano: Premeditato solo omicidio di Laura Perselli. Concluse le indagini sul figlio Benno. Per i peri… - chilhavistorai3 : La procura di #Bolzano: Premeditato solo omicidio di Laura Perselli. Concluse le indagini sul figlio Benno. Per i p… -