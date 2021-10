Scommesse, dal Brasile: Diego Costa indagato per riciclaggio e sfruttamento gioco d’azzardo (Di venerdì 1 ottobre 2021) Possibili guai in vista per Diego Costa, ex attaccante di Atletico Madrid e Chelsea, al centro di un’indagine sul sito di Scommesse ‘Esportenet, secondo i media brasiliani. I capi d’accusa sui quali sta lavorando la polizia federale di Sergipe, Stato brasiliano dove è nato il calciatore, vanno dal riciclaggio di denaro allo sfruttamento del gioco d’azzardo fino all’associazione a delinquere. Un sistema criminale finanziato, fra gli altri, da “un calciatore”, fanno sapere gli inquirenti, senza però renderne nota l’identità. Ma secondo “Globoesporte” si tratterebbe proprio di Diego Costa, la cui abitazione sarebbe stata perquisita nei giorni scorsi. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 1 ottobre 2021) Possibili guai in vista per, ex attaccante di Atletico Madrid e Chelsea, al centro di un’indagine sul sito di‘Esportenet, secondo i media brasiliani. I capi d’accusa sui quali sta lavorando la polizia federale di Sergipe, Stato brasiliano dove è nato il calciatore, vanno daldi denaro allodelfino all’associazione a delinquere. Un sistema criminale finanziato, fra gli altri, da “un calciatore”, fanno sapere gli inquirenti, senza però renderne nota l’identità. Ma secondo “Globoesporte” si tratterebbe proprio di, la cui abitazione sarebbe stata perquisita nei giorni scorsi. SportFace.

