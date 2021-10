Roma, ancora una sassaiola contro il bus Atac: vetri infranti e vettura danneggiata (Di venerdì 1 ottobre 2021) Ennesimo atto vandalico contro una vettura Atac a Roma. Ieri sera, intorno alle 22.00, un mezzo della linea 170 è stata bersagliata da un lancio di sassi in Via di Tor Pagnotta, nei pressi della rimessa. Fortunatamente il bus era vuoto e nessuno, nemmeno l’autista, è rimasto ferito nella circostanza. Sul posto sono quindi giunti i Carabinieri che ora indagano sull’accaduto. Dei responsabili però, al momento, ancora nessuna traccia. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 1 ottobre 2021) Ennesimo atto vandalicouna. Ieri sera, intorno alle 22.00, un mezzo della linea 170 è stata bersagliata da un lancio di sassi in Via di Tor Pagnotta, nei pressi della rimessa. Fortunatamente il bus era vuoto e nessuno, nemmeno l’autista, è rimasto ferito nella circostanza. Sul posto sono quindi giunti i Carabinieri che ora indagano sull’accaduto. Dei responsabili però, al momento,nessuna traccia. su Il Corriere della Città.

