Niente tv per Elisa Isoardi ma la conduttrice cucina sui social per i suoi follower (Di venerdì 1 ottobre 2021) Nessun programma all’orizzonte per Elisa Isoardi, almeno per ora. La conduttrice non è impegnata in tv in questo momento della stagione ma non perde il sorriso. Dopo una estate in giro per l’Italia, l’autunno continua con tanti suggerimenti da dare a chi la segue con passione. L’abbiamo vista cucinare con Natale Giunta, con Gino Sorbillo e di recente anche con Alessandra Spisni. Ma questa volta la ricetta che ha scelto di suggerire per i suoi follower arriva direttamente dalla sua cucina. E’ un piatto di stagione, uno sformato a base di funghi porcini. La conduttrice mostra tutte le abilità culinarie apprese negli ultimi anni a furia di stare in tv tra i fornelli e sono tante le persone che sperano di rivederla prima o poi, in un programma che la veda ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 1 ottobre 2021) Nessun programma all’orizzonte per, almeno per ora. Lanon è impegnata in tv in questo momento della stagione ma non perde il sorriso. Dopo una estate in giro per l’Italia, l’autunno continua con tanti suggerimenti da dare a chi la segue con passione. L’abbiamo vistare con Natale Giunta, con Gino Sorbillo e di recente anche con Alessandra Spisni. Ma questa volta la ricetta che ha scelto di suggerire per iarriva direttamente dalla sua. E’ un piatto di stagione, uno sformato a base di funghi porcini. Lamostra tutte le abilità culinarie apprese negli ultimi anni a furia di stare in tv tra i fornelli e sono tante le persone che sperano di rivederla prima o poi, in un programma che la veda ...

Advertising

virginiaraggi : #Giorno22. @gualtierieurope possibile che tu abbia così paura di dirci dove vuoi fare le due discariche a Roma? Hai… - _Nico_Piro_ : Non dimentichiamo che da 12 giorni le bambine e le ragazze afghane non possono andare a scuola e da oggi sono in at… - borghi_claudio : Scusate ma quelli dell' 'avete tradito siete parte del sistema' e quelli di 'le amministrative non contano niente s… - ValeryVillani : RT @SaraRRSnow: Mi dispiace, ma una che si mette a fare storie su ig mentre guida per me è cretina. Non esistono giustificazioni, non esist… - giulia86041584 : RT @giulia86041584: Da una parte la tranquillità di una persona che sa di non aver fatto niente di grave e parla del suo cagnolino, dall’al… -