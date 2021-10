Inter, l’ad del Sassuolo conferma l’interesse di Marotta per Scamacca e Raspadori (Di venerdì 1 ottobre 2021) L’Inter dopo aver stilato il rapporto finanziario 2020/2021 sta ora cercando di trovare nuove strategie. Strategie perlopiù indirizzate a ringiovanire la rosa vista l’età abbastanza elevata dell’attuale collettivo guidato da Simone Inzaghi. l’ad del Sassuolo Carnevali ha recentemente rivelato che Beppe Marotta, suo collega dell’Inter, gli avrebbe chiesto due giovanissimi e importanti attaccanti italiani, Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca. Inter: cosa ha detto l’ad Carnevali? Al Corriere dello Sport Carnevali ha parlato del campionato e ovviamente del mercato. “È una delle candidate più serie. Mi sembra che il campionato quest’anno sia molto equilibrato, per me lotterà fino alla fine. Se punto su Raspadori? ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 1 ottobre 2021) L’dopo aver stilato il rapporto finanziario 2020/2021 sta ora cercando di trovare nuove strategie. Strategie perlopiù indirizzate a ringiovanire la rosa vista l’età abbastanza elevata dell’attuale collettivo guidato da Simone Inzaghi.delCarnevali ha recentemente rivelato che Beppe, suo collega dell’, gli avrebbe chiesto due giovanissimi e importanti attaccanti italiani, Giacomoe Gianluca: cosa ha dettoCarnevali? Al Corriere dello Sport Carnevali ha parlato del campionato e ovviamente del mercato. “È una delle candidate più serie. Mi sembra che il campionato quest’anno sia molto equilibrato, per me lotterà fino alla fine. Se punto su? ...

Advertising

MarcoBellinazzo : Alle 22 su @SkySport parliamo del bilancio #Inter. Domani sul @sole24ore l'analisi del rendiconto e le parole dell'… - Inter : ??? | PODCAST In viaggio con l'Inter nella trasferta di Kiev contro lo Shakhtar Donetsk. Dagli allenamenti ad Appia… - OptaPaolo : 4 - Andrea #Pinamonti è l'unico giocatore nato dopo l'1/1/1999 ad aver già segnato con 4 maglie diverse in Serie A… - LiggiGiancarlo : @Richi82015943 Come no? L’Inter non ad ora una proprietà che possa mettere del grano attraverso aumenti di capitali… - Fraboys69 : Enzo sotto ad un tweet contro l’inter: -