Humans of Frattamaggiore | inaugurata la mostra “l’albero dei ritratti”

Leggi su teleclubitalia

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Si chiama “ofdei” e si ispira al celebre progetto fotografico di Brandon Stanton lache, ospitata nella storica cornice della chiesa di Santa Maria delle grazie in via Trento, prende il via oggi. Una storia collettiva e al tempo stesso individuale, di quotidianità, lavoro e passioni raccontata attraverso 150 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.