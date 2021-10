Elezioni Amministrative 2021 | dove e quando si vota Una guida veloce

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 1 ottobre 2021): tra domenica 3 e lunedì 4 ottobre chiamati ai seggi circa 12 milioni di italiani. Le urne si riapriranno in più di mille comuni italiani, tra questi anche 6 capoluoghi di regione. In Calabria si voterà anche per il Governatore.: oltre mille comuni al voto: tra domenica 3 e lunedì 4 ottobre si voterà per il rinnovo del consiglio di 1349 comuni italiani e per eleggere il Governatore in Calabria. Tra le città in cui si apriranno le urne anche Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna e Trieste. Ai seggi anche 14 capoluoghi di provincia: Benevento, Carbonia, Caserta, Cosenza, Grosseto, Isernia, Latina, Novara, Pordenone, Ravenna, ...