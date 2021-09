Udinese | -3 alla Sampdoria | un bianconero costretto al forfait

(Di giovedì 30 settembre 2021) Brutte notizie a tre giorni daper Gotti: un Nehuen Perez èa dareper infortunio Brutte notizie in casaa tre giorni dal match contro la, in programma domenica alle 15:00 e valido per la 7a giornata della Serie A. Oggi, infatti, si è fermato per un risentimento muscolare Nehuen Perez, difensore argentino arrivato quest’estate dall’Atletico Madrid, che saràa dareper il match del Ferraris. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Chi schierare in attacco al fantacalcio in questa giornata? Vediamo tutti gli attaccanti divisi per categoria: ci sono i big da mettere sempre, quelli da evitare e in mezzo cinque fasce per provare a ...In vista di Sampdoria-Udinese, match in programma domenica alla 15:00, analizziamo i precedenti di Gotti contro i blucerchiati In vista di Sampdoria–Udinese, match in programma domenica alla 15:00 e v ...