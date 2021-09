Stuprate e torturate a morte dai tre ‘bravi ragazzi’ dei Parioli | il massacro del Circeo

Leggi su limemagazine.eu

(Di giovedì 30 settembre 2021) . Donatella Colasanti e Rosaria Lopez furono sequestrate,per un giorno e una notte da tre giovani studenti neofascisti della Roma bene. La sola Donatella, che sopravvisse alla barbarie fingendosi morta, affrontò, nel 1976, un processo durissimo in cui la difesa cercò di mettere in discussione il loro ruolo di vittime. Una sentenza storica per la dignità delle donne, condannò i tre aguzzini all’ergastolo. In via Pola, quel 29 settembre 1975, l’aria calda del primo autunno romano gravava sui palazzi come una cappa tiepida, le foglie degli alberi restavano immobili come in un dipinto, senza che un refolo di brezza ne turbasse la solenne immobilità. Nel silenzio di quella tediosa sera, un uomo camminava su e giù per il viale che taglia il quartiere Trieste. I suoi passi si susseguivano piano, meccanicamente cadenzati: tacco e punta, ...