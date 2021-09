Raggi si appella alle donne | vostro sostegno indispensabile

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 30 settembre 2021) Roma – “Lecontano. Ledevono contare sempre di più. Abbiamo una occasione importante per far sentire il nostro peso: domenica e lunedì si vota a Roma. Rivolgo questo messaggio proprio: il 3 e il 4 ottobre fate sentire la vostra voce e andate a votare.” “È il primo passo per decidere sulfuturo, per dire come la pensate, per dimostrare quanto valete. Sono stati fatti passi avanti per l’eguaglianza tra uomo e donna, ma c’è ancora molto da fare. E la prima cosa da fare è esercitare questo importante diritto”. Così, su Facebook, la sindaca di Roma uscente, Virginia. “Ilper continuare l’operazione di rilancio di Roma- ha aggiunto- abbiamo rimesso in ordine i conti, ora ...