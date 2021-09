Prato, la ragazza di 23 anni non vaccinata che muore per Covid-19 in 14 giorni (Di giovedì 30 settembre 2021) In meno di due settimane una 23enne di origini cinesi è morta per complicazioni legate al Coronavirus. È accaduto a Prato, dove la ragazza stava trascorrendo il ricovero presso l’ospedale Santo Stefano. Non era vaccinata e non è chiaro se questa scelta sia stata dettata da una posizione personale o da altre condizioni. Da lunedì scorso nella città toscana sono decedute altre due persone, connazionali della giovane, due uomini di 43 e 53 anni, il primo non immunizzato mentre il secondo aveva ricevuto la prima dose di uno dei vaccini anti virus. Secondo le prime ricostruzioni, la 23enne si era presentata in ospedale lo scorso 14 settembre con sintomi febbrili e crisi respiratorie. Le condizioni della ragazza sono apparse subito critiche ai medici, che nel giro di poche ore l’hanno spostata in terapia ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 settembre 2021) In meno di due settimane una 23enne di origini cinesi è morta per complicazioni legate al Coronavirus. È accaduto a, dove lastava trascorrendo il ricovero presso l’ospedale Santo Stefano. Non erae non è chiaro se questa scelta sia stata dettata da una posizione personale o da altre condizioni. Da lunedì scorso nella città toscana sono decedute altre due persone, connazionali della giovane, due uomini di 43 e 53, il primo non immunizzato mentre il secondo aveva ricevuto la prima dose di uno dei vaccini anti virus. Secondo le prime ricostruzioni, la 23enne si era presentata in ospedale lo scorso 14 settembre con sintomi febbrili e crisi respiratorie. Le condizioni dellasono apparse subito critiche ai medici, che nel giro di poche ore l’hanno spostata in terapia ...

