PlayStation: Bluepoint Games non sarà l'ultima acquisizione, parola di Hermen Hulst (Di giovedì 30 settembre 2021) Il capo di Sony Interactive Entertainment, Hermen Hulst, ha affermato che PlayStation non ha ancora terminato del tutto le acquisizioni. Dopo la notizia che PlayStation Studios ha acquisito ufficialmente Bluepoint Games, lo studio dietro il remake di Demon's Souls per PS5, IGN ha intervistato il capo di Sony Interactive Entertainment Hermen Hulst e il presidente di Bluepoint Games Marco Thrush. Nell'intervista, Hulst ha dichiarato che PlayStation non ha ancora finito con le acquisizioni. "Siamo sempre aperti alla costruzione di nuove relazioni o all'inserimento di persone in azienda", spiega Hulst, "ma solo se aderiamo alla mentalità che privilegia la qualità e il ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 30 settembre 2021) Il capo di Sony Interactive Entertainment,, ha affermato chenon ha ancora terminato del tutto le acquisizioni. Dopo la notizia cheStudios ha acquisito ufficialmente, lo studio dietro il remake di Demon's Souls per PS5, IGN ha intervistato il capo di Sony Interactive Entertainmente il presidente diMarco Thrush. Nell'intervista,ha dichiarato chenon ha ancora finito con le acquisizioni. "Siamo sempre aperti alla costruzione di nuove relazioni o all'inserimento di persone in azienda", spiega, "ma solo se aderiamo alla mentalità che privilegia la qualità e il ...

