Lega | Salvini | ' non sapevo che per noi essere omosessuali fosse reato'

lauraboldrini : Si parla molto di #Morisi, artefice delle campagne d'odio della Lega sul web. Ma quei post e quei tweet hanno una… - petergomezblog : Salvini “Tutta Europa riapre, Draghi dica perché noi no” - ilfoglio_it : 'Sono dispiaciuto della schifezza che condanna le persone prima che sia un giudice a farlo', dice oggi Salvini. A… - peppe76199232 : RT @Apndp: Il caso #Morisi #Lega #Salvini secondo #Berlusconi : 'In fondo Morisi che ha fatto? Aveva solo il difetto di essere #gay'. Il di… - zazoomblog : Tra Salvini e Giorgetti è gelo totale: “Nella Lega è tutto pronto per la resa dei conti” - #Salvini #Giorgetti… -

Ultime Notizie dalla rete : Lega Salvini

outstream Al giornalista che sottolinea 'manon ha mai fatto campagna contro i gay', Zan ha ... Nel suo libro Senza paura, Zan ha scritto di aver visto un deputato dellache a Mykonos si ...'Ma sì, è chiaro che questa vicenda è un danno pere per la. Quando c'è di mezzo la droga, poi, ci si fa sempre del male. Però se andiamo a vedere bene, alla fine il caso politico non ...Continuano le interviste politiche di Sheyla Bobba per Roma2021. Oggi le proposte di Riccardo Corsetto Lega Salvini Premier ...Roma, 30 set. (Adnkronos) – “Leggo su qualche giornale che Luca Morisi è anche accusato di essere omosessuale: non sapevo che l’omosessualità di un leghista fosse reato, anzi pensavo di vivere in un P ...