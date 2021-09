Insulti sui social a Mattarella, due condanne ma niente carcere: pena sospesa (Di giovedì 30 settembre 2021) Insulti e minacce a , due condanne per Manlio Cassarà e Davide Palotti . I due uomini, per due episodi risalenti alla formazione del governo Conte I nel 2018, non andranno in carcere per la ... Leggi su leggo (Di giovedì 30 settembre 2021)e minacce a , dueper Manlio Cassarà e Davide Palotti . I due uomini, per due episodi risalenti alla formazione del governo Conte I nel 2018, non andranno inper la ...

Erano 39 le persone iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Palermo, dopo gli insulti e le offese sul web, mentre si doveva creare il nuovo governo. Gli improperi vennero rivolti al presidente della Repubblica.

